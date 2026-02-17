Trafic de drogue et blanchiment d’argent | Deux réseaux démantelés

Deux réseaux criminels spécialisés dans le blanchiment d’argent et le trafic de drogue ont été démantelés, annonce la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L’opération qui a été menée dans plusieurs régions du pays, s’inscrit dans la continuité des efforts déployés pour sécuriser les frontières, indiqué la DGSN dans son communiqué, en faisant état d’un bilan de saisie qui compte plus de 5000 plaquettes de cannabis et 19.000 comprimés de psychotropes ainsi que 34.000 dinars tunisiens, issus des revenus illicites de la vente.

Les agents ont également annoncé plusieurs voitures, des motos et des smartphones utilisés pour coordonner les transactions, ajoute la même source.

Par ailleurs quatre suspects ont été placés en garde à vue, alors qu’un cinquième a été identifié et fait l’objet d’un mandat de recherche.

Y. N.