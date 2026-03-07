Ramadhan à la Cité | Nass El Ghiwane au Théâtre de l’Opéra

Dns le cadre de l’évènement ramadanesque « Ramadhan à la Cité », le Théâtre de l’Opéra de Tunis accueille Nass El Ghiwane mercredi 11 Mars 2026.

Ce groupe de légende est attendu pour un concert mêlant énergie et nostalgie, el 11 mars à 22h à la Grande Salle de l’Opéra

Le groupe Nass El Ghiwane s’est rapidement imposé comme un incontournable du paysage musical marocain depuis 1971. Porté par un style distingué mêlant musique populaire traditionnelle et spiritualité soufie, le groupe a conquis rapidement son public.

Composé à l’origine de figures célèbres telles que Larbi Batma, Brahim Boujemaa ou Omar Sayed, « Nass El Ghiwane » a su toucher profondément son public grâce à la profondeur de ses textes et à la résonance de sa musique. Des titres comme « Allah Ya Moulana » ou « Mahmouma » ont fait le succès du groupe.

Leur registre prône des valeurs universelles et un mysticisme soufi. Les chansons du groupe agissent tel un support à l’expression libre.