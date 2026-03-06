Météo | Pluies et fraîcheur nocturne annoncées

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce vendredi 6 mars 2026, des pluies sur le littoral nord et des températures en baisse pour cette nuit.

La soirée sera marquée par des passages nuageux parfois denses, particulièrement sur les régions du Nord qui s’accompagneront de cellules orageuses locales, provoquant des pluies éparses, indique l’INM.

Dans le reste du pays, le temps sera plus clément avec des nuages passagers alors que des vents forts souffleront à proximité des côtes.

Quant aux températures, elles vont varier cette nuit entre 8°C et 12°C sur les hauteurs ouest du pays et entre 12°C et 16°C dans les autres régions.

Y. N.