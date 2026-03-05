Ben Guerdane se dote d’un théâtre en plein air

Le théâtre en plein air de Ben Guerdane a été inauguré, ce jeudi 5 mars 2026. Co-construit par le Forum des Jeunes et les acteurs locaux, ce nouveau lieu culturel offre désormais aux talents de la région un espace sûr et inspirant.

L’Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Tunisie a assité à l’inauguration du théâtre en plein air de Ben Guerdane, réalisé dans le cadre du projet Fe3il.a- EU4Youth et qui est le résultat d’un travail participatif réunissant la municipalité de Ben Guerdane, le forum des jeunes et plusieurs acteurs locaux.

« Il illustre l’engagement des jeunes dans la vie publique et le développement de leur territoire», indique l’ambassade en remerciant les jeunes, les autorités locales et les partenaires pour leur engagement afin de faire de ce lieu un espace sûr et inspirant pour les talents de demain.

Le projet « Politique jeunesse et participation des jeunes dans les politiques publiques en Tunisie – Fe3il.a » est mis en œuvre par CILG-VNG-VNG International, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, financé par l’Union européenne dans le cadre du programme EU4Youth, avec la contribution du Royaume des Pays-Bas.