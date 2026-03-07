Iran | Des militaires américains parlent de guerre biblique !

Alors que l’armée américaine est multiconfessionnelle, le discours messianique s’y répand d’une manière décomplexée. Depuis le début de la guerre contre l’Iran, des militaires américains s’adressent à leurs troupes en la qualifiant de guerre biblique. C’est un fait très grave surtout que c’est l’armée de la première puissance mondiale. Cependant, cela n’est pas étonnant quand on sait que l’actuel secrétaire d’État à la Guerre Pete Hegseth est un fervent Évangélique ultra-sioniste qui se considère en croisade. (Photo : De la fumée s’élève d’un bâtiment détruit par une frappe aérienne israélienne à Dahiyeh, une banlieue sud de Beyrouth, au Liban.)

Imed Bahri

Selon Joshua Rhett Miller, responsable de l’investigation dans le magazine américain Newsweek, certains responsables militaires américains affirment aux troupes que la guerre en Iran fait partie d’un plan divin impliquant le président Donald Trump et Jésus.

Mikey Weinstein, fondateur et président de la Military Religious Freedom Foundation (MRPF), a déclaré à Newsweek que son organisation à but non-lucratif a reçu, depuis samedi 28 février (date du début de la guerre), plus de 200 plaintes émanant d’une cinquantaine de bases militaires. Ces plaintes font état de discours de commandants américains établissant un lien entre le christianisme et la guerre en Iran, la considérant comme une guerre biblique.

En attendant le retour imminent de Jésus-Christ

Newsweek précise qu’on peut lire dans une plainte : «Ce matin, notre commandant a ouvert le point sur l’état de préparation au combat en nous exhortant à ne pas avoir peur de ce qui se passe actuellement dans nos opérations militaires en Iran. Il nous a exhortés à dire à nos troupes que tout cela faisait partie du plan de Dieu et il a cité de nombreux passages du livre de l’Apocalypse évoquant l’Armageddon* et le retour imminent de Jésus-Christ. Il a déclaré que le président Trump avait été mandaté par Jésus pour déclencher l’Armageddon en Iran et marquer son retour sur Terre».

Weinstein, ancien officier de l’armée de l’air, a déclaré que ces plaintes témoignent de «l’euphorie débridée» de certains commandants militaires américains qui considèrent le conflit en cours en Iran comme une manifestation du fondamentalisme chrétien tel que décrit dans le livre de l’Apocalypse du Nouveau Testament.

«Il s’agit d’une menace pour la sécurité nationale, non seulement pour notre pays mais pour le monde entier», a déclaré Weinstein à Newsweek. Il a ajouté : «Personne ne devrait être surpris que des commandants agissent ainsi mais dire à quelqu’un qu’il manque de courage, de caractère, de bravoure, d’honnêteté et d’intrépidité en raison de ses convictions religieuses –ou de l’absence de celles-ci– revient à dire à quelqu’un qu’il est stupide à cause de la couleur de sa peau ou parce qu’il est né femme».

Selon Weinstein, ces plaintes reflètent directement le leadership du secrétaire à la Guerre Pete Hegseth et violent le Code uniforme de justice militaire (the Uniform Code of Military Justice, UCMJ), qui interdit d’instrumentaliser les croyances religieuses dans la communication militaire.

Hegseth est un fervent évangélique ultra-sioniste et ouvertement islamophobe qui est opposé à la diversité au sein de l’armée. Dans un article que nous lui avions consacré au moment de sa nomination («Qui est le dangereux Pete Hegseth désigné par Trump pour diriger le Pentagone?»), nous avions relayé une déclaration où il disait : «Le sionisme et l’américanisme sont les lignes de front de la civilisation occidentale et de la liberté dans notre monde d’aujourd’hui.»

L’auteur du livre ‘‘American Crusade’’ a également écrit : «Notre époque actuelle est très similaire à celle du XIe siècle. Nous ne voulons pas nous battre mais comme nos frères chrétiens il y a mille ans, nous devons le faire. Armez-vous métaphoriquement, intellectuellement et physiquement. Notre combat n’est pas encore avec les armes».

Maintenant que Hegseth est à la tête du Pentagone et que la guerre contre l’Iran fait rage, le combat est devenu avec les armes !

«C’est horrible, hideux, répugnant, un triomphalisme nationaliste chrétien puant, de la brutalité, de la tyrannie, des préjugés, de la haine et du sectarisme. Et je n’ai pas fini. Cela détruit ce qui fait la cohésion de l’armée, à savoir six éléments : le bon ordre, le moral, la discipline, la cohésion des unités, la santé et la sécurité des troupes et l’accomplissement des missions», explique Weinstein à propos du discours messianique qui se répand dans l’armée américaine.

Interrogé sur les plaintes reçues par la MRPF, le Pentagone a esquivé et a renvoyé Newsweek au discours prononcé lundi par Hegseth devant le commandement des forces interarmées des États-Unis.

Un extrémisme religieux que ne renierait pas Al-Qaïda

Hegseth a présenté l’opération Epic Fury lors d’une conférence de presse de 41 minutes. Il a déclaré : «Il y a deux jours, sous la direction et sur ordre direct du président Donald J. Trump, le département de la Guerre a lancé l’opération Epic Fury, l’opération aérienne la plus létale, la plus complexe et la plus précise de l’histoire».

«C’est votre moment», a-t-il lancé aux troupes dans une vidéo diffusée lundi. «C’est le tournant générationnel que l’Amérique attendait depuis 1979, et depuis les guerres insensées et aveugles que ma génération, notre génération, a endurées. N’écoutez pas le bruit ambiant, restez concentrés. Notre commandant en chef est aux commandes. Nous faisons face à un ennemi déterminé, mais vous êtes meilleurs. Nous devons le prouver, jour après jour».

Weinstein a refusé de fournir des copies des plaintes adressées à la MRFF mais a exhorté les chefs militaires à poursuivre les commandants reconnus coupables de violation du code pénal militaire.

«Cela offre une aubaine en matière de propagande à Al-Qaïda, à Daech et à Boko Haram. Et cela attise assurément les passions en Iran. C’est de l’extrémisme religieux et c’est inacceptable», explique Weinstein.

Le reporter Jonathan Larsen a publié lundi une plainte adressée par un sous-officier aux responsables de la MRFF. Le militaire écrit : «Notre commandant serait probablement qualifié de partisan du principe « Le chrétien d’abord. Il est ainsi depuis longtemps et ne cache pas son désir que tous ses subordonnés deviennent comme lui, en tant que chrétiens. Mais son comportement de ce matin était tellement inacceptable et déplacé qu’il a choqué nombre d’entre nous lors de la réunion d’information sur l’état de préparation opérationnelle».

* L’Armageddon désigne, selon le Livre de l’Apocalypse, le lieu symbolique de la bataille finale et décisive entre les forces du bien (Dieu) et du mal, marquant la fin des temps. Issu de l’hébreu Har Megiddo (montagne de Megiddo), il symbolise dans le langage courant une catastrophe planétaire, une guerre nucléaire ou une destruction totale.