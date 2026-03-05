Djerba-Tunis | Un bus nocturne ciblé par des jets de pierres

Un bus de la Société nationale de transport interurbain (SNTRI) reliant l’île de Djerba à la capitale a été la cible de jets de pierres mercredi soir.

Alors qu’il effectuait son trajet habituel de nuit vers Tunis, le bus a été surpris par des jets de pierres nourris provenant d’individus aux abords de la route, qui ont ensuite pris la fuite.

Cette attaque, soudaine et gratuite, a provoqué un vent de panique parmi les passagers bien qu’aucune blessure ne soit à déplorer, selon les premières informations et plusieurs vitres ont été brisées, rendant la poursuite du voyage impossible

Le bus a été contraint de s’arrêter et un autre bus de remplacement a été dépêché sur les lieux pour permettre aux voyageurs de terminer leur voyage vers Tunis.

Une enquête devrait être ouverte pour identifier les auteurs de ce nouvel acte de vandalisme et d’incivisme.

Y. N.