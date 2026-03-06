L’Oncle Sam entraîne le monde vers le désastre humanitaire

Le monde qui s’annonce aujourd’hui, celui vers lequel nous sommes entraînés dans cette lutte des classes et pour l’hégémonie mondiale dantesque — avec des missiles et des drones qui assassinent et détruisent sur leur passage tout ce qui est vie, culture et sécurité —, n’est pas très différent de celui qu’annonçait le fascisme lorsqu’il a lancé ses attaques et son offensive pour conquérir l’Europe, avant la Seconde Guerre mondiale.

Oto Higuita *

C’est le rêve qu’ils expriment dans des discours apocalyptiques et anachroniques, et dans des attaques meurtrières contre ceux qui se déclarent opposés au cauchemar où les fascistes de l’empire d’apocalypse ont mené l’humanité : les banquiers multimilliardaires, les big boss de la Maison-Blanche, du Pentagone et de CIA, dans leur unique dessein de reconquérir le passé sinistre et monstrueux du colonialisme des cinq derniers siècles. C’est ainsi qu’ils conçoivent leur paradis.

L’axe sioniste euro-anglo-saxon

C’est l’axe sioniste anglo-saxon, mené par les Etats-Unis en alliance avec l’«Occident européen» et l’État sioniste d’Israël — créé pour maintenir leur hégémonie mondiale —, qui nous réveille à nouveau avec ses attaques atroces et criminelles contre les gouvernements et les nations qui refusent de plier et de se soumettre à sa dictature hégémonique. Y compris cette nouvelle modalité qui consiste à assassiner ou à enlever leurs chefs d’État, à décapiter leurs commandants et hauts responsables militaires, à la manière de la Rome impériale lors de sa chute finale.

Nul doute que le contexte auquel nous sommes confrontés aujourd’hui en tant qu’humanité est celui d’une puissance qui, face à son déclin économique, industriel et technologique, et après son usure et sa perte d’influence en tant qu’unique puissance dominante mondiale, brise complètement les règles qui régissaient l’ordre international et réécrit par la force un nouveau chapitre de guerre et de destruction dans l’histoire de l’humanité.

C’est dans ce contexte que nous devons lire son offensive et sa reconquête de peuples n’ayant pas la même capacité et le même pouvoir de défense, mais dont les sols regorgent de richesses naturelles, pour les soumettre à la vassalité avec l’idée de retrouver le statut hégémonique des cent dernières années, statut qu’elle n’est plus en mesure de soutenir ni de défendre face à la nouvelle réalité du monde : celle d’autres puissances qui ont émergé.

Vers un nouveau désastre

Voilà pourquoi elle se précipite pour se recomposer et se refaire comme centre hégémonique mondial au détriment des peuples qui ont décidé d’être libres et indépendants, en défendant leur droit d’exercer leur souveraineté sur leurs sols et leurs richesses.

Cependant, sans connaissance de l’histoire, face aux preuves historiques qui l’indiquent et, surtout, sans conscience de classe, il ne sera pas possible de dépasser le système capitaliste accumulateur d’hier et le mondialisme néolibéral d’aujourd’hui : le système qui, de manière schizophrénique, conduit l’humanité vers un nouveau désastre.

La thèse selon laquelle il ne sera pas possible de construire un front global de peuples et de gouvernements unis pour accumuler des forces, résister et affronter le danger que représentent les ennemis de l’humanité et de la vie, acquiert alors une importance fondamentale : soit nous nous laissons soumettre en tant que peuples vassaux au modèle économique et politique qui a non seulement détruit la vie de millions d’humains, mais menace d’achever la destruction de la vie sur la planète et de ses ressources naturelles limitées ; soit nous affrontons, en tant qu’humanité, la minorité qui se croit surpuissante, défenseure du système de la mort et de la destruction.

* Historien et essayiste.

Traduit de l’espagnol par Tlaxcala