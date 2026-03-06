Al-Soumoud annonce l’arrestation de Sana Msahli

Le Comité de soutien à la flottille Al-Soumoud a annoncé, ce vendredi 6 mars 2026, une nouvelle arrestation : Sana Msahli a été interpellée cet après-midi, lit-on dans une nouvelle note diffusée par le Comité.

Dénonçant des abus et un harcèlement sécuritaire visant ses membres, Al-Soumoud appelle à s’unir pour protester contre les arrestations menées ce jour.

Pour rappel, Wael Naouar et son épouse Jawaher Channa, ainsi que Nabil Chennoufi et Amine Bennour ont été arrêtés ce jour. En réaction à cette, un rassemblement de protestation est organisé ce soir devant le siège de la Brigade centrale de la Garde nationale à Laouina.

On notera qu’une enquête est en cours pour soupçons de fraude et de blanchiment d’argent, selon une source judiciaire.

Y. N.