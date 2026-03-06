Al-Soumoud  | Arrestation de Nabil Chennoufi et Amine Bennour

Après avoir annoncé l’arrestation de Wael Naouar et son épouse Jawaher Channa, le Comité de soutien à la flottille Al-Soumoud a annoncé, vendredi 6 mars 2026, celle de Nabil Chennoufi et Amine Bennour.

Dans un communiqué Al-Soumoud a fermement dénoncé ces interpellations estimant qu’il s’agit « d’un harcèlement sécuritaire visant des activistes soutenant la cause palestinienne en Tunisie» .

La même source a appelé les autorités à libérer immédiatement l’ensemble des personnes liées à Al-Soumoud et qui ont arrêtées ce vendredi 6 mars 2026

Pour rappel, selon une source informée citée par Mosaïque FM, une enquête a été ouverte en vue de vérifier l’origine des financements et la gestion des fonds issus des dons pour Al-Soumoud.

Y. N.