Tunisie | Enquête financière visant la flottille Al-Soumoud

Une enquête visant la flottille Al-Soumoud a été ouverte, ce vendredi 6 mars 2026, par le Parquet du Pôle judiciaire économique et financier.

La brigade nationale de recherche dans les crimes financiers de la Garde nationale de Laouina a été chargée de mener une enquête sur des flux financiers dits suspects liés à l’instance dirigeante de la Flottille Soumoud, indique une source judiciaire citée par l’agence Tap.

Selon la même source, ces investigations sont menées en vue de déterminer la légitimité de la source de ces fonds et leur éventuelle utilisation à des fins personnelles ou illicites, avec des soupçons de fraude et de blanchiment d’argent.

Pour rappel Al-Soumoud a annoncé, ce vendredi 6 mars 2026, l’arrestation de Sana Msahli, Wael Naouar et son épouse Jawaher Channa, ainsi que Nabil Chennoufi et Amine Bennour.

Y. N.