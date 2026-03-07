Tunisie | Pr Ahmed Gherab n’est plus

Ahmed Gherab Professeur agrégé de radiologie et l’un des piliers de l’Espérance sportive de Tunis a tiré sa révérence ce vendredi 6 mars 2026.

Figure emblématique de la médecine tunisienne, Pr Gherab, qui était connu pour son empathie légendaire et son humanisme sans faille envers ses patients, a été accompagné à sa dernière demeure, ce jour.

Au-delà de sa carrière médicale, Ahmed Gherab a présidé le conseil des sages de l’Espérance de Tunis : «Son engagement, son amour inconditionnel pour le club et son dévouement sans limites ont été déterminants dans les moments les plus difficiles. Ses conseils avisés, toujours portés par une sagesse rare et une abnégation exemplaire, ont contribué à forger l’esprit de résistance et de cohésion qui caractérise le club»., témoignent les anciens .

Dans une note, l’Espérance lui a rendu hommage, en rappelant « son amour inconditionnel pour le club et son engagement sans limites dans les moments les plus difficiles ».