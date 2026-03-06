Tunisie | Arrestation de Wael Naouar et Jawaher Chenna

Le comité de la Flottille tunisienne propalestinienne Soumoud a annoncé l’arrestation de deux de ses initiateurs, Wael Naouar et Jawaher Chenna, et a exigé leur libération immédiate, rapporte Diwan FM.

Dans un communiqué publié ce vendredi 6 mars 2026, le comité a affirmé que ces arrestations s’inscrivaient dans le cadre d’un harcèlement et d’une persécution sécuritaires visant les organisateurs de la flottille et le mouvement propalestinien en Tunisie.

Le comité a tenu les autorités compétentes pleinement responsables de la sécurité des détenus et a appelé ses sympathisants à se rassembler immédiatement pour manifester et exiger leur libération.

I. B.