Tourisme | TUI va développer ses activités en Tunisie

Le PDG du groupe de voyages international TUI, Sebastian Ebel, a annoncé l’intention du groupe de développer ses activités en Tunisie et d’y réaliser de nouveaux investissements lors d’une rencontre qui s’est tenue le mercredi 4 mars 2026 à Berlin, en marge du salon ITB Berlin, avec le directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Mohamed Mehdi Haloui.

Selon un communiqué de l’ONTT, cette initiative fait suite au succès rencontré par le groupe TUI en Tunisie, où il gère 13 hôtels, outre l’acquisition d’un hôtel à Tozeur en 2025. M. Ebel a souligné la compétitivité de la destination tunisienne, mettant en avant la qualité des services proposés par rapport à leurs prix.

Le dirigeant du groupe international a exprimé sa satisfaction quant au succès du Centre d’affaires mondial de Tunisie, que le groupe a établi dans la ville de Sousse, saluant l’excellent niveau d’expertise tunisienne en matière de gestion et de technologies modernes.

