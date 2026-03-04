Parmi plus de 60 propositions, c’est le design d’une Tunisienne établie au Japon qui a remporté le concours pour le logo du 70e anniversaire des relations bilatérales. Entre fluidité et symbolisme, cette œuvre marquera tous les événements certifiés de cette année commémorative historique.

C’est ce qu’annonce l’ambassade du Japon en Tunisie, en précisant que dans ce logo, le chiffre « 70 » est relié par une ligne continue ; le nœud entre le 7 et le 0 symbolisant le lien et le dialogue entre les deux pays, et la ligne fluide représentant leur histoire de coopération.

« Ce logo peut être utilisé pour les projets certifiés comme événements commémoratifs du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la Tunisie », ajoute l’ambassade du Japon, tout en exprimant sa gratitude envers tous ceux ayant participé à ce projet.