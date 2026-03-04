Peine confirmée en appel | Wadie Jary en grève de la faim sauvage

Suite à la confirmation du verdict de la Cour d’appel de Tunis le condamnant à trois ans de prison ferme, Wadie Jary, ancien président de la Fédération tunisienne de football (FTF), a décidé d’entrer en grève de la faim sauvage.

C’est ce qu’annonce un communiqué publié sur la page de Wadie Jary, en rappelant que cette condamnation concerne l’affaire de la participation d’une équipe scolaire à un tournoi de la CAF et qu’après une cassation du premier jugement en décembre 2025, « la Cour d’appel a choisi de réimposer la peine initiale de trois ans, ignorant les arguments de la défense et les nouveaux cadres législatifs. »

La même source dénonce une violation flagrante de la Constitution et des principes d’équité, en rappelant que le verdict a été prononcé sur la base de l’article 96, « alors que la nouvelle loi de juillet 2025, signée par le chef de l’État, stipule clairement qu’il ne peut y avoir de crime sans préjudice financier prouvé pour l’État ou enrichissement illicite ».

Le communiqué affirme par ailleurs que la Confédération africaine de football a confirmé l’absence d’infractions et la régularité de la participation de la Tunisie.

Dénonçant une injustice et un acharnement, Wadii Jary a décidé d’entrer en grève de la faim sauvage pour protester contre ce qu’il qualifie « d’injustice flagrante ».

Y. N.