« Layali Ramadan » | Concert de Ouled El Bled et Neila Benloucif

Dans le cadre de « Layali Ramadan », l’Institut français de Tunisie accueille le groupe Ouled El Bled et la chanteuse algéro-tunisienne Neila Benloucif pour une soirée aux inspirations arabes et amazighes.

Né d’une immersion au Maroc, le groupe mêle compositions originales en darija et héritages musicaux dans un univers sensible et contemporain.

Le rendez-vous est donné pour ce jeudi 5 mars à 21h à l’Institut français de Tunis et l’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Notons que Ouled El Bled sera aussi en concert à l’Institut français de Sousse le 6 mars à 21h.