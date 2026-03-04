La SNCFT dénonce de nouveaux actes de vandalisme

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a déploré de graves agressions contre ses équipements, entraînant des perturbations majeures pour les usagers.

Dans un communiqué publié ce mercredi 4 mars 2026, la SNCFT a annoncé que l’un de ses trains circulant sur la ligne de la banlieue sud (Tunis-Erriadh) a été la cible de jets de pierres lors des navettes nocturnes du mardi, et ce, au niveau de la gare Tahar Sfar.

Plusieurs vitres ont été brisées sans compter le mouvement de panique et un état de terreur parmi les passagers présents, déplore la SNCFT qui a annoncé le retrait immédiat du train pour des opérations de maintenance urgentes.

« Ces événements rendent notre mission de service public encore plus difficile. Ils nous contraignent à annuler certaines rotations, faute de matériel disponible et sécurisé », précise la même source en appelant au civisme et au renforcement sécuritaire.

Y. N.