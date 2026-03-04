Affaire Belaïd | 23 ans de prison pour le juge Bechir Akremi

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme du tribunal de première instance de Tunis a condamné l’ancien procureur de la république Bechir Akremi à 23 ans de prison.

Selon Diwan FM, citant une source judiciaire, cette condamnation fait suite à deux affaires liées à l’assassinat de Chokri Belaid.

Le magistrat est accusé par les membres du comité de défense du dirigeant de gauche d’avoir dissimulé, au cours des investigations, des documents relatifs à cette affaire. Ils lui reprochent d’avoir été poche du parti islamiste Ennahdha et d’avoir cherché à dissimuler des preuves impliquant des personnes appartenant à cette mouvance.

Ce que le concerné dément catégoriquement, imputant la disparition de certaines pièces aux dysfonctionnements de l’appareil judiciaire, ajoutant qu’il n’était pas le seul magistrat à avoir traité le dossier.

I. B.