Depuis sa cellule, le député Ahmed Saïdani entame une grève de la faim

Depuis sa cellule à la prison civile de la Mornaguia, où il est en détention depuis le 6 février, le député Ahmed Saïdani est entré en grève de la faim ce mercredi 4 mars 2026.

C’est ce qu’a fait savoir son collègue, le député Bilel Mechri, dans une publication diffusée cet après-midi sur sa page Facebook, précisant qu’Ahmed Saïdani vient d’être condamné à de la prison ferme.

En effet, le 19 février, il a écopé de huit mois de prison ferme, une peine prononcée par la chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Tunis pour « atteinte à autrui via les réseaux publics de télécommunications ».

Y. N.