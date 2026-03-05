La Nuit des Musées de retour en Tunisie

La Nuit des Musées fera son retour en Tunisie, le 13 mars 2026. Ce soir-là de 21h00 à 23h30, dix-huit musées publics ouvriront exceptionnellement leurs portes à travers le pays, dans le cadre du programme culturel du Ramadan.

Cette sixième édition est organisée par l’Agence pour la valorisation du patrimoine et la promotion culturelle, sous l’égide du ministère de la Culture et en collaboration avec l’Institut national du patrimoine (INP).

Le ministère tunisien de la Culture a annoncé la participation du Centre d’interprétation de l’histoire et des monuments de Tunis, qui complétera le circuit muséal par une soirée d’ouverture dédiée à la découverte du patrimoine de la capitale.

Parmi les sites participants figurent le Musée national du Bardo, le Musée paléochrétien de Carthage et les musées archéologiques de Nabeul, Kerkouane, Sousse, Enfidha, Sbeitla, Makthar, Mahdia et El Jem.

L’ouverture du Musée Ribat et du Musée Habib Bourguiba à Monastir, du Musée du patrimoine traditionnel à Djerba, du Musée du Sahara à Douz, du Musée de Moknine et du Musée national des arts islamiques à Raqqada (Kairouan) est également prévue.

L’objectif, selon les organisateurs, est d’élargir l’accès du public aux musées, de promouvoir les activités culturelles en soirée et de renforcer le lien entre les citoyens et le patrimoine national durant le mois sacré, période où la vie sociale et culturelle se poursuit traditionnellement la nuit.