Météo | Tunisie : Nouvel épisode pluvieux dès jeudi soir

L’Institut national de la météorologie (INM) a émis un bulletin, ce mercredi 4 mars 2026, annonçant un changement significatif des conditions météorologiques sur l’ensemble du pays.

Selon les dernières prévisions, la situation commencera à se dégrader dès la fin de journée du jeudi 5 mars, avec des pluies éparses, prenant parfois un caractère orageux, dans la plupart des régions du pays.

L’INM précise que ces précipitations seront particulièrement abondantes durant la nuit de jeudi à vendredi, touchant d’abord l’extrême sud et le sud-ouest de la Tunisie.

La journée du vendredi marquera une extension de l’activité pluvieuse vers les régions du nord avec des quantités maximales variant entre 20 et 40 millimètres, ainsi que des vents forts dans la plupart des régions.

Y. N.