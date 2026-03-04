De Kairouan à Tunis | Les portes de la médina

La Tunisie accueille la quatrième édition de Biben L’Mdina, une initiative culturelle qui allie patrimoine historique et technologies numériques selon un parcours en deux temps : d’abord à Kairouan les 4 et 5 mars, puis à Tunis du 12 au 15 mars 2026. Organisé par le Tunis International Center for Digital Cultural Economy (Ticdce), cet événement propose une interprétation contemporaine des centres historiques durant le mois de Ramadan. Vidéo.

Selon les organisateurs, le projet vise à transformer monuments, remparts, zaouias et espaces historiques en lieux d’expérimentation visuelle et narrative, grâce à la cartographie, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l’intelligence artificielle. L’objectif est d’offrir une expérience immersive capable de réinterpréter la mémoire urbaine sans la remplacer, mais en la rendant accessible, grâce aux langages numériques contemporains, même aux plus jeunes.

La première étape se déroulera dans la médina de Kairouan, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Le parcours traversera certains des lieux emblématiques de la ville de Kairouan, notamment Bab El Jelladine et la zaouïa de Sidi Abid.

Dans ce même esprit, le projet cartographique Biben L’Mdina s’inscrit dans le cadre du Festival de la Médina de Kairouan, avec des projections prévues au complexe culturel, sur la place Bab El Jelladine et au mausolée de Sidi Obeid al Gharyani.

La seconde étape se poursuivra dans la médina de Tunis, berceau du projet. Le parcours débutera place de la Kasbah et se dirigera vers le mausolée d’Abdallah Torjman, le tombeau du Soldat inconnu, Bab Mnara et l’Institut national du patrimoine, en passant également par des édifices historiques tels que Dar Hussein, Dar Mohsen, Dar El Sfaxia et Dar Rachidia. Un itinéraire conçu pour allier flânerie urbaine, découverte architecturale et installations numériques.

Pour la scène culturelle tunisienne, Biben L’Mdina confirme sa position parmi les formats de Ramadan les plus emblématiques, alliant valorisation du patrimoine, innovation technologique et découverte nocturne des espaces historiques, à un moment où les médinas sont de nouveau au cœur de la vie sociale et culturelle du pays.