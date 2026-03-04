Tunisie | Solidarité avec Saloua Ghrissa (CRLDHT)

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) exprime sa solidarité totale avec l’universitaire et militante des droits humains Saloua Ghrissa, directrice exécutive de l’Association pour la promotion du droit à la différence.

Arrêtée le 10 décembre 2024, Saloua Ghrissa est maintenue en détention depuis plus de 448 jours. Elle comparaît pour la première fois devant le tribunal de première instance de Bizerte le 5 mars 2026.

« Maintenir une militante des droits humains en prison pendant plus d’un an sans jugement est une injustice flagrante et une nouvelle illustration de la répression qui vise aujourd’hui les voix critiques, les associations et les défenseur·es des droits humains en Tunisie.», déplore le CRLDHT

La même source estime que ces poursuites « s’inscrivent dans une stratégie de criminalisation du travail associatif et de la solidarité, notamment envers les personnes les plus vulnérables et qu’elles participent à un climat d’intimidation visant à réduire au silence celles et ceux qui documentent les violations des droits et s’engagent pour les libertés fondamentales».

Le CRLDHT exige la libération immédiate de Saloua Ghrissa et la fin de l’instrumentalisation de la justice contre les acteur·ices de la société civile.

Communiqué