Tunisie | « La Nuit des Musées » sous les lueurs ramadanesques ce 13 mars

L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) a annoncé le retour de la « Nuit des Musées » pour une sixième édition exceptionnelle.

Le rendez-vous est pris pour le 13 mars courant, de 21h00 à 23h30, les amateurs d’histoire et les curieux auront l’opportunité rare de déambuler dans les galeries de nos musées à la lueur des étoiles, annonce un communiqué en rappelant que cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme culturel riche et diversifié du mois de Ramadan.

Pour cette édition, 17 musées publics répartis sur l’ensemble du territoire qui accueilleront le public gratuitement. En complément de ces sites emblématiques, le Centre de présentation de l’histoire et des monuments de la ville de Tunis (Dar Ben Abdallah) se joindra également à la fête pour offrir une immersion totale dans le cœur historique de la capitale.

Une synergie institutionnelle

Placée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, cette manifestation est le fruit d’une collaboration étroite entre l’AMVPPC, l’Institut National du Patrimoine (INP) et vise à démocratiser l’accès à la culture et proposer une alternative conviviale aux veillées traditionnelles du mois saint.

Y. N.