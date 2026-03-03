POLITIQUETunisie

Tunis | Abir Moussi reste en détention

3 mars 20263 mars 2026
La Cour d’appel de Tunis a rejeté, ce mardi 3 mars 2026, la demande de libération de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi.

L’avocate et présidente du PDL a comparu devant la chambre criminelle dans le cadre de l’affaire dite de « bureau d’ordre » qui lui a valu la lourde condamnation à 12 ans de prison ferme en première instance.

Il a également été décidé de reporter l’examen de l’affaire au 13 mars courant, indique une source judiciaire citée par l’agence Tap.

Y. N.

