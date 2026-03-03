Samira Guiza prend ses fonctions de première présidente du Tribunal administratif

Ce mardi 3 mars 2026, Samira Guiza a officiellement pris ses fonctions de première présidente du Tribunal administratif, succédant à Abdessalem Mehdi Ghrissia.

La passation de pouvoirs s’est déroulée lors d’une cérémonie organisée au siège historique du tribunal, situé rue de Rome à Tunis. Cet événement marque le départ de Abdessalem Mehdi Ghrissia, qui quitte ses fonctions après avoir atteint l’âge légal de la retraite, indique un communiqué du TA ce mardi 3 mars 2026.

La cérémonie a réuni un large parterre de magistrats, de cadres et d’agents de l’institution et conformément aux procédures et aux usages en vigueur, la transmission des dossiers et des responsabilités s’est opérée avec pour priorité absolue d’assurer la continuité du service public de la justice administrative et le fonctionnement régulier de la juridiction.

Y. N.