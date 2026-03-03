Lille | Une plateforme de services administratifs pour les TRE

Le Consulat Général de Tunisie à Paris informe les membres de la communauté tunisienne que la plateforme des services administratifs à l’étranger a été mise en place à l’Agence consulaire de la République tunisienne à Lille.

Cette plateforme permettra aux ressortissants tunisiens d’obtenir des documents d’état civil (extrait d’acte de naissance, extrait d’acte de mariage et extrait d’acte de décès), ainsi que le certificat d’authenticité du permis de conduire tunisien.

Les personnes souhaitant obtenir ces documents sont invitées à se présenter au siège de l’Agence consulaire à Lille pour les retirer le jour même ou adresser une demande par voie postale.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du processus de digitalisation des services consulaires et de l’amélioration de leur qualité, afin de répondre au mieux aux attentes de la communauté tunisienne établie à l’étranger (TRE).

Communiqué