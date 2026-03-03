SOCIETETunisie

Météo | Un ciel voilé et des vents forts attendus cette nuit

3 mars 20263 mars 2026
Les vents souffleront fort cette nuit, particulièrement sur les côtes et les hauteurs, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

Dans son bulletin, l’INM précise que les vents souffleront fort durant toite la nuit et qu’en conséquence, la mer sera agitée à localement très agitée dans le Nord du pays, appelant ainsi à la prudence.

La même source prévoit un temps partiellement nuageux sur la majorité des régions du pays avec des températures nocturnes variant entre 10°C et 15°C. au nord et au centre et entre 15°C et 20°C dans le sud.

