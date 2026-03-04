Ben Guerdane | Saisie de devises et d’or d’une valeur de 2.6 millions de dinars

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la Direction générale de la douane tunisienne a annoncé aujourd’hui un coup de filet majeur réalisé par la garde douanière de Ben Guerdane.

Les unités de la GD ont intercepté deux véhicules lors de patrouilles de contrôle routier distinctes : dans un premier véhicule, les agents ont découvert la somme de 381.000 euros, soigneusement dissimulée et dans le second, la fouille a révélé plus de 246.000 euros ainsi qu’un lingot d’or pesant environ 1 kg.

Au total, ce sont 627.000 € qui ont été saisis, indique la douane dans un communiqué publié, ce mardi 3 mars 2026, en précisant que la Banque Centrale a confirmé que les billets étaient authentiques.

Quant au lingot d’or, l’expertise a confirmé son poids et sa pureté, portant sa valeur à environ 500.000 dinars, indique encore la même source. Et d’ajouter : « Cette opération s’inscrit dans la stratégie nationale de protection de l’économie tunisienne et de lutte contre les circuits financiers illégaux ».

