Détention prolongée pour les membres de la flottille Soumoud

Dans le cadre de l’enquête menée sur ordre du Pôle judiciaire économique et financier, la période de détention des membres de la Flottille Soumoud a été prolongée.

Le Pôle judiciaire a décidé de maintenir les membres de la Flottille Soumoud arrêtés samedi dernier, pour cinq jours supplémentaires, précise la défense qui dénonce cette décision.

Pour rappel, Al-Soumoud dénonce un «harcèlement sécuritaire » et a appelé à la libération des concernés (Wael Naouar et son épouse Jawaher Channa, Nabil Chennoufi, Amine Bennour, Sana Msahli, Ghassen Henchiri) qui font l’objet d’une enquête sur des flux financiers suspects.

