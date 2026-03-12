Tunisie | Zakat El-Fitr 2025 : Le montant fixé par le Mufti de la République

Le montant de la Zakat Al-Fitr pour l’année 1447 de l’Hégire, correspondant à l’année 2026, vient d’être fixé par le Mufti de la République tunisienne, Hichem Ben Mahmoud.

Le montant de cette aumône obligatoire pour les musulmans, a été fixé à deux dinars tunisiens (soit 2000 millimes). Celle-ci devra être versée à la fin du mois sacré de Ramadhan avant la prière de Aïd el‑Fitr.

Le Mufti encourage les citoyens à faire leur devoir religieux à temps, en plaçant la solidarité et le partage au cœur de leur démarche.

Y. N.