Football | L’attaquant Louey Ben Farhat en équipe de Tunisie

Le club allemand de Karlsruhe SC a annoncé que son joueur, Louey Ben Farhat, a reçu une convocation officielle pour participer au prochain stage de préparation de l’équipe nationale tunisienne de football.

L’attaquant de 19 ans, qui semble avoir tapé dans l’œil du coach Sabri Lamouchi, a disputé 11 matchs cette saison avec son club de Bundesliga 2, inscrivant 5 buts et délivrant 2 passes décisives, confirmant son potentiel technique et sa capacité à faire la différence sur le terrain.

Des recruteurs de grands clubs allemands et italiens suivent de près l’évolution de la pépite tunisienne et l’Olympique Lyonnais l’a également dans le viseur.

L’équipe nationale tunisienne affrontera Haïti et le Canada à Toronto fin mars dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Les Aigles de Carthage est désormais presque exclusivement constituée de joueurs binationaux ou expatriés. Seuls les trois gardiens de but évoluent en Tunisie.

I. B.