Météo | Des pluies annoncées pour cette nuit

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) pour cette nuit , des pluies éparses sont attendues sur le Nord et localement sur le Centre.

Le ciel sera ensuite marqué par des nuages passagers sur l’ensemble du pays, avec un brouillard local annoncé qui durera jsuqu’aà demain vendredi 13 mars 2026.

L’INM ajoute que le vent soufflera d relativement fort dans les régions côtières et que la mer sera agitée, devenant progressivement très agitée au Nord.

Pour les températures, l’INM annonce une baisse avec des nocturnes variant entre 6°C et 10°C sur les hauteurs de l’Ouest et entre 11°C et 16°C ailleurs.

Y. N.