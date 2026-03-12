Anas Hmaïdi | Le procès reporté

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a décidé jeudi de reporter l’examen de l’affaire visant Anas Hmaïdi, président de l’Association des magistrats tunisiens (AMT).

Le procès a ainsi été reporté au 26 mars 2026, et ce , à la demande de la défense de l’accusé, indique une source judiciaire cité ce jeudi 12 mars par l’agence Tap.

Anas Hmaïdi a comparu ce jour pour des accusations liées à l’entrave à la liberté de travail, conformément à l’article 136 du code pénal, a ajouté la même source, en précisant que l’affaire remonte au 13 juin 2022 et concerne « l’intention délibérée de l’accusé de perturber et d’interrompre le déroulement d’une audience d’urgence au tribunal de première instance de Monastir ».

Suite à cette affaire, le 20 septembre 2022, l’immunité de Hmaïdi avait été levée par une décision du Conseil supérieur provisoire de la magistrature (CSPM).

