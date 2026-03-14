Tunisie | Le 20 mars, jour de l’Aid El-Fitr  

Selon la Société astronomique de Tunisie (SAT), le premier jour de l’Aïd El-Fitr devrait être le 20 mars 2026, selon les calculs astronomiques, pour les pays qui se basent sur l’observation visuelle du croissant de lune ou sur des calculs astronomiques, ou encore pour ceux où les fidèles auront accompli les 30 jours de jeûne de Ramadan. Le 20 mars, comme on le sait, coïncidera avec célébration de la fête de l’Indépendance en Tunisie.

La Société a expliqué dans un communiqué que le croissant de chawwal de l’an 1447 après l’hégire sera visible le soir du 19 mars depuis le centre et l’ouest du monde islamique, que ce soit à l’aide d’instruments optiques équipés de capteurs électroniques ou à l’œil nu.

Cependant, l’observation sera extrêmement difficile depuis l’extrême ouest du continent africain.

La SAT a ajouté que le début astronomique de chawwal aura lieu le 20 mars 2026, tandis qu’en Extrême-Orient asiatique, il sera le 21 mars 2026.

L’annonce officielle du début du mois islamique reste la prérogative du Grand Mufti de Tunisie, a-t-elle cru devoir ajouter pour éviter toute équivoque, ce qui souligne un anachronisme aussi absurde qu’injustifié.

I. B.