Tunisie | Amnesty appelle à libérer Abir Moussi

​L’organisation Amnesty international a fait part de sa profonde préoccupation suite au verdict rendu à l’encontre de la présidente du Parti Destourien Libre (PDL), Abir Moussi.

Dans un communiqué publié ce lundi 16 mars 2026, Amnesty international a dénoncé une « instrumentalisation de la justice » et a exprimé « ses vives inquiétudes quant au recul des libertés politiques dans le pays », estimant que ces affaires judiciaires ne sont pas de simples procédures de droit commun, « mais soulèvent des questions fondamentales sur le respect de la liberté d’expression et le droit à la participation politique en Tunisie ».

​Amnesty considère par ailleurs que la justice est instrumentalisée pour restreindre les voix de l’opposition politique et appelle de ce fait à la libération d’Abir Moussi qui vient d’être condamnée en appel à 10 ans de prison ferme.

La même source a également appelé à la protection des libertés fondamentales, notamment le droit de s’exprimer et de participer à la vie publique, conformément aux standards internationaux, lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.