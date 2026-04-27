Le management des risques en plongée sous-marine

Dans un contexte marqué par le déficit de l’approche analytique dans la prévention des risques en plongée sous-marine, une conférence en ligne consacrée à la gestion des risques en plongée, a réuni le 26 avril 2026, des professionnels issus de plusieurs pays (Maroc, Algérie, France, Belgique, Tunisie) et de plusieurs organismes (FRMPAS, CMAS Europe, Lifras, ANMP, FRMPAS, MAN).

Latif Belhedi

La conférence, organisé par Abysse Plongée et modéré par Mehdi Tabbakh, a tourné autour de l’intervention de Richard Mas, formateur de moniteurs de plongée au CREPS, et auteur du livre « Management du risque et prise de décision en plongée subaquatique » paru en octobre 2025.

Cet événement s’inscrit dans une dynamique de transfert de compétences, que cette association tunisienne œuvre à faire valoir depuis plusieurs années. Selon Salma Zribi, sa secrétaire générale, cette dynamique se concrétise par des projets et des rencontres avec des experts internationaux, visant à éclairer les professionnels sur des questions d’actualité et à pousser la réflexion sur les défis de la plongée sous-marine en Tunisie.

Vers une approche systémique de la gestion des risques

Salma Zribi.

Richard Mas a présenté une analyse approfondie de l’accidentologie en plongée sous-marine, en mettant en lumière plusieurs axes essentiels se référant à la cindynique ; la science du danger et la gestion des risques. Il a notamment souligné que l’approche analytique de la sécurité en plongée a prouvé ses limites, insistant sur l’importance d’adopter une approche systémique dans la gestion des risques en plongée.

L’exposé a permis d’aborder des dimensions à la fois théoriques et pratiques, notamment les facteurs psychologiques, les facteurs organisationnels et les facteurs environnementaux. À travers des illustrations concrètes, Richard Mas a mis en évidence une matrice des déficits en plongée, offrant ainsi des clés de compréhension accessibles à un public diversifié.

Réflexion sur la sécurité en milieu accidentogène

La session interactive qui a suivi a donné lieu à des échanges nourris entre les participants et l’intervenant. Plusieurs questions ont porté sur la refonte des standards, l’apport des sciences humaines et la sécurité, témoignant de l’intérêt suscité par le sujet et de sa pertinence dans différents contextes professionnels.

Au-delà du contenu présenté, ce webinaire a également mis en évidence la nécessité de renforcer la dynamique de réflexion autour de la sécurité en milieu accidentogène, dans un contexte où la plongée sous-marine attire un nombre de plus en plus élevé de pratiquant. Il ouvre ainsi la voie à de nouvelles perspectives de modélisation de l’accidentologie dans la plongée.

En conclusion, cet événement a confirmé l’importance des espaces d’échange pour favoriser la diffusion des connaissances et encourager le dialogue entre experts et public.

Une initiative d’Abysse Plongée, saluée par les participants, qui ont souligné la qualité de l’intervention et la richesse des débats.