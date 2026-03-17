Hausse des échanges commerciaux entre l Tunisie et l’Italie

Du 1er janvier à fin février 2026, les échanges entre l’Italie et la Tunisie ont atteint 3,44 milliards de dinars, soit l’équivalent de 1,012 milliard d’euros au taux de change actuel. Ces chiffres proviennent d’une analyse des données commerciales publiée le 12 mars 2026 par l’Institut national de la statistique (INS).

Au cours des deux premiers mois de cette année, les exportations italiennes vers la Tunisie ont atteint 1,565 milliards de dinars (environ 460 millions d’euros), soit une hausse d’environ 11 % par rapport aux 1,393 milliards de dinars (409 millions d’euros) enregistrés au cours des deux premiers mois de 2025.

Les importations italiennes en provenance de Tunisie se sont quant à elles élevées à 1,875 milliards de dinars (551 millions d’euros), en légère baisse par rapport aux 1,905 milliards de dinars (560 millions d’euros) de janvier et février 2025.

L’Italie est le deuxième fournisseur européen de la Tunisie et le troisième au niveau mondial, après la France, qui a exporté pour 1,814 milliards de dinars (533 millions d’euros) de biens et marchandises vers Tunis au cours des deux premiers mois, et la Chine, avec 1,711 milliards de dinars (503 millions d’euros).

Parmi les principaux produits exportés d’Italie vers la Tunisie figurent les matières premières énergétiques (pétrole raffiné), les métaux, les textiles, le cuir et les peaux, le matériel électrique, les matières et produits plastiques, les moteurs, les générateurs et transformateurs, les produits chimiques et pharmaceutiques, ainsi que les installations et machines.

L’Italie importe principalement des vêtements et des chaussures, des pièces et accessoires pour véhicules, des huiles et graisses, des moteurs, des générateurs et transformateurs, des articles en plastique, des produits chimiques et engrais, des produits sidérurgiques et du pétrole brut.

Il est donc évident qu’il existe un important flux de raffinage et de transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits finis entre l’Italie et la Tunisie.

En matière de commerce, la France demeure le premier partenaire commercial de la Tunisie, avec des échanges d’une valeur de 4,3 milliards de dinars (1,27 milliard d’euros).

Les exportations françaises vers la Tunisie ont totalisé 1,82 milliard de dinars (soit 533 millions d’euros) au cours des deux premiers mois de 2026, contre 1,347 milliard de dinars (346 millions d’euros) au cours des deux premiers mois de l’année précédente.

Les importations françaises en provenance de Tunisie ont augmenté de 1,6 % par rapport à janvier et février 2025, passant de 2,15 milliards de dinars (632 millions d’euros) à 2,49 milliards de dinars (732 millions d’euros), ce qui a entraîné un déficit commercial pour la France de 673 millions de dinars (environ 198 millions d’euros).

Rappelons que les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’Union européenne (UE) représentent plus de 70 % du total de ses échanges extérieurs.

I. B.