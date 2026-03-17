Les pays du Golfe, principale destination des coopérants tunisiens

Les pays du Golfe constituent la principale destination de la coopération technique tunisienne, représentant environ 57 % du total. D’où le risque de voir les flux des coopérants tunisiens vers ces pays affectés par les conséquences économiques et sociales de la guerre israélo-améicaine actuelle contre l’Iran.

Certes, d’autres pays, comme le Canada, l’Allemagne et la France, sont récemment devenus des destinations importantes pour la coopération tunisienne, qui évolue conformément aux mutations régionales et internationales, avec l’émergence de nouveaux marchés, spécialisations et approches, mais ces pays risquent également de se ressentir des conséquences de cette guerre, laquelle est en train de provoquer de forts séismes géopolitiques.

Selon Mosaïque FM, l’Arabie saoudite figure en tête des demandes de recrutement soumises par l’intermédiaire de l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) depuis le début de 2026, avec 11 postes à pourvoir dans divers secteurs, notamment l’éducation, le génie civil et électrique, et les infrastructures. La Zambie suit avec 8 offres d’emploi au secrétariat du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) à Lusaka, la plus grande ville du pays.

Un nombre équivalent d’offres dans le secteur textile est venu de l’île Maurice, située au large des côtes sud-est de l’Afrique.

La Mauritanie suit avec 5 recrutements dans les domaines du génie civil et hydraulique et de la gestion des travaux publics, et le Canada arrive ensuite avec 4 recrutements dans les secteurs de la restauration, des transports et du paramédical.

L’ATCT a reçu 5 offres d’emploi du Sultanat d’Oman, couvrant les secteurs paramédical, économique et éducatif. Une offre de recrutement a également été reçue de Djibouti dans le secteur de la construction.

Une demande de recrutement et venue d’Allemagne dans le domaine paramédical, et une autre a été reçue du Qatar dans la même spécialisation.

Au 31 décembre 2025, le nombre total de coopérants tunisiens recrutés dans différents pays s’élevait à 27 486, tandis que le nombre de candidatures reçues par l’agence atteignait environ 25 332 à la même date.

Au cours de l’année écoulée, l’agence a enregistré le retour de 1 349 coopérants et 2 902 recrutements, dont 2 478 ont pris leurs fonctions.

Vingt-huit commissions ont supervisé le processus de recrutement, et l’agence a organisé 12 sessions de formation pour 119 stagiaires étrangers, avec la participation de 35 experts, dans le cadre d’accords de partenariat conclus avec plusieurs pays pour promouvoir et investir dans les talents et l’expertise nationaux.

Selon les statistiques de l’agence, en 52 ans d’activité, elle a facilité l’emploi d’environ 75 000 coopérants tunisiens à l’étranger. 2 200 experts tunisiens ont participé à la mise en œuvre de plus de 120 projets d’assistance technique et à la formation de plus de 6 000 professionnels issus de 40 pays arabes et africains dans le cadre de la coopération Sud-Sud, en partenariat avec des organismes de financement internationaux et régionaux et des agences de coopération internationale, selon les statistiques de 2024 publiées par l’agence.

L’ATCT possède sept bureaux répartis dans plusieurs pays, dont l’Arabie saoudite, le Koweït, Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar et la Mauritanie.

Les pays du Golfe constituent la principale destination de la coopération technique tunisienne, représentant environ 57 % du total. D’autres pays, comme le Canada, l’Allemagne et la France, sont récemment devenus des destinations importantes pour cette coopération.

La liste des pays avec lesquels la Tunisie collabore techniquement s’allonge.

Initialement, la coopération technique était limitée aux pays du Maghreb. Elle s’est progressivement étendue, du milieu des années 1970 aux années 1980, aux pays d’Afrique subsaharienne, puis aux pays du Golfe, et enfin à d’autres pays d’Europe et d’Amérique du Nord.

Le développement et l’expansion géographique de la coopération technique tunisienne n’ont pas échappé aux mutations du contexte régional et international. Ces mutations incluent l’émergence de nouveaux marchés et spécialisations, le déclin d’autres, ainsi que l’élaboration de nouvelles approches pour organiser la coopération et atteindre de nombreux objectifs de développement, notamment dans les pays en développement.

Malgré ces défis, cette activité a continué d’évoluer et de s’adapter, obtenant des résultats significatifs en matière de mobilisation de l’expertise tunisienne dans divers pays du monde et dans de multiples spécialisations. Elle a également contribué à la coopération Sud-Sud par la mise en œuvre de projets d’assistance technique et de renforcement des capacités pour les pays en développement, en particulier en Afrique, et par sa participation à de nombreuses initiatives régionales et internationales visant à promouvoir la coopération Sud-Sud au service du développement.

I. B.