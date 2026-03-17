Football | Al Ahly risque de nouvelles sanctions de la CAF

Le geste agressif du défenseur d’Al Ahly d’Egypte, Yasser Ibrahim, envers les supporters de l’Espérance de Tunis, dimanche soir, 15 mars 2026, mimant une décapitation, a suscité une vive polémique et indigné les milieux footballistiques, y compris en Egypte.

Ces dernières 48 heures, des internautes tunisiens, égyptiens et d’autres pays arabes ont partagé des vidéos de l’incident, largement diffusées et documentées.

La balle est maintenant dans le camp de la Confédération africaine de football (CAF) qui devrait suspendre le défenseur d’Al Ahly pour ce geste indigne d’un footballeur. Encore faut-il qu’elle daigne appliquer son règlement disciplinaire, sans même attendre que l’Espérance dépose une plainte officielle à ce sujet auprès de ses instances. Si elle ne le fait pas, elle perdrait le peu de crédibilité qu’elle a encore auprès des milieux footballistiques africains et internationaux.

La CAF avait déjà suspendu l’attaquant de Zamalek, Nasser Mansi, pour un incident similaire lors de la Supercoupe 2014 contre Al Ahly, après avoir marqué le but égalisateur.

Il convient de noter que la CAF se base sur les rapports des arbitres et des observateurs de match pour ce type d’incidents, et que l’observateur de match a documenté cet incident précis et ses détails.

Rappelons aussi qu’Al Ahly jouera le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique contre l’Espérance samedi prochain, 21 mars, à huis clos étant sous le coup d’une sanction antérieure de la CAF. Le match aller à Tunis s’est terminé par une victoire de l’Espérance (1-0) sur penalty (Mohamed Amine Tougai).

I. B.