Lancement d’une campagne pour la libération de Mourad Zeghidi

La famille et le comité de soutien du journaliste Mourad Zeghidi ont annoncé le lancement d’une vaste campagne nationale et internationale visant à obtenir sa libération immédiate, après 22 mois de détention.

Ci dessous le communiqué :

Cela fait maintenant 22 mois que Mourad Zeghidi est incarcéré et que ses deux filles sont privées de sa présence et de son soutien. Pour tous ses proches, son incarcération est profondément injuste et infondée.

Condamné le 26 juillet 2024 à 8 mois de détention au titre de l’article 24 du décret-loi 54, en raison de ses propos dans le cadre de l’exercice de sa profession et de l’expression de son opinion. Il a été maintenu en détention et de nouveau condamné le 22 janvier 2026 à 3 ans et demi de prison pour un supposé blanchiment d’argent que l’accusation n’a pu démontrer malgré une longue instruction. Mourad Zeghidi et ses proches attendent aujourd’hui son procès en appel avec l’espoir que son innocence soit reconnue et qu’il soit enfin libéré.

Journaliste reconnu pour son professionnalisme, sa modération et son sens de la mesure, Mourad Zeghidi s’est toujours distingué par un journalisme fondé sur l’analyse des faits, le débat et le respect de la pluralité des opinions. Son arrestation et son maintien en détention suscitent une profonde inquiétude parmi les journalistes, les défenseur·se·s des droits humains et toutes celles et ceux qui sont attaché·e·s aux libertés fondamentales.

Au-delà de son cas individuel, la détention de Mourad Zeghidi est devenue le symbole du recul inquiétant de la liberté de la presse et de la liberté d’expression en Tunisie. L’emprisonnement d’un journaliste pour avoir exercé sa liberté d’expression professionnelle et citoyenne reconnue par la Constitution, porte atteinte aux principes essentiels qui garantissent une société démocratique fondée sur le pluralisme et le droit à l’information.

À travers cette campagne lancée aujourd’hui, sa famille et ses ami·e·s souhaitent alerter l’opinion publique nationale et internationale sur sa situation, mobiliser les organisations de défense des droits humains et de la liberté de la presse, et interpeller les autorités tunisiennes afin qu’elles mettent fin à cette détention injuste, tout en réaffirmant l’importance de protéger les journalistes et de garantir leur droit d’exercer leur métier librement.

Dans les semaines à venir, plusieurs actions de sensibilisation, de plaidoyer et de solidarité seront menées afin de porter cet appel le plus largement possible.

La famille et les proches de Mourad Zeghidi appellent les journalistes, les organisations de défense des libertés, les intellectuel·le·s et l’ensemble des citoyennes et citoyens attaché·e·s aux droits fondamentaux à se joindre à cet appel pour sa libération.

La liberté de la presse est un pilier essentiel de toute société.

La liberté de Mourad Zeghidi doit être rétablie !