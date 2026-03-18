Tunis | Spectacle familial « Les Carnets de Cerise » à l’IFT

L’Institut français de Tunisie organise Les Carnets de Cerise, un spectacle familial qui donne vie à la célèbre bande dessinée d’Aurélie Neyret et Joris Chamblain.

Le rendez-vous est donnée pour le samedi 28 mars à 16h à l’IFT, sachant que le spectacle est destiné à tout public à partir de 8 ans et que l’entrée libre dans la limite des places disponibles.

Cerise est une petite fille curieuse et rêveuse qui adore observer le monde et noter ses découvertes, ses émotions et les histoires extraordinaires qu’elle imagine dans ses carnets.

Sur scène, cet univers sensible et poétique prend vie grâce à une création originale mêlant théâtre, musique, vidéo et bande_dessinée.

Deux interprètes musiciens, Louise Didon et Fred Demoor, font dialoguer les images de la BD avec la musique et le jeu théâtral pour créer une expérience immersive et pleine d’émotion.

Un spectacle à partager en famille, qui émerveillera les enfants et touchera les adultes par sa douceur et sa créativité.