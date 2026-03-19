Subvention japonaise pour un projet solaire à Gabès

L’Ambassade du Japon en Tunisie a annoncé qu’un projet photovoltaïque de 130 MW à Gabès a été sélectionné, en février 2026, pour bénéficier d’une subvention du Gouvernant du Japon dans le cadre du Mécanisme d’échange de crédits carbone (MCC).

Ce mécanisme vise à encourager le lancement de projets contribuant la réduction de gaz à effet de serre en accordant une subvention plafonnée à 2 milliards de yens (soit environ 37 millions de dinars).

Ce projet sera mis en œuvre par l’entreprise japonaise Marubeni Corporation, en partenariat avec une entreprise française, et constitue le quatrième projet initié par le MCC en Tunisie, faisant suite aux deux projets photovoltaïques à Sidi Bouzid et un à Tozeur.