Séminaire à Tunis | Clusters et intégration dans les chaînes de valeur

L’EuroMed Clusters Policy Seminar – Maghreb Edition, un séminaire de haut niveau axé sur le dialogue politique pour l’innovation portée par les clusters et l’intégration dans les chaînes de valeur régionales se déroulera le 25 mars 2026 au Sheraton à Tunis, dans le cadre du projet Euromed Clusters Forward (ECF), cofinancé par l’Union européenne.

Ce séminaire, organisé par le Forum Euro-Méditerranéen des Instituts de Sciences Économiques (Femise), en partenariat avec Anima Investment Network, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) et l’Economic Research Forum (ERF), réunira des décideurs publics, des responsables de clusters, des représentants du secteur privé, des experts et des acteurs de l’innovation de la région euro-méditerranéenne. L’objectif principal est de débattre du rôle central des clusters dans le renforcement de la compétitivité industrielle, l’innovation et l’intégration dans les chaînes de valeur régionales.

Parmi les intervenants, on cite Fatma Thabet Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Giuseppe Perrone, ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie, Tarak Chérif, président d’Anima Investment Network et Omar Bouzouada, directeur général de l’APII.

Cet événement promet d’être un moment clé pour l’échange de bonnes pratiques, le renforcement des partenariats et l’initiation de projets innovants destinés à améliorer la compétitivité des clusters tunisiennes et maghrébine et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Renforcer les clusters en Méditerranée

Les clusters sont aujourd’hui reconnus comme un levier stratégique pour stimuler l’industrialisation, encourager l’innovation et améliorer l’intégration dans les chaînes de valeur régionales et internationales.

Dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée, ils jouent un rôle clé pour soutenir la compétitivité, favoriser les exportations et générer des opportunités d’emploi dans des secteurs à fort potentiel.

Cependant, leur développement reste confronté à plusieurs défis : cadres réglementaires fragmentés, accès limité au financement de l’innovation, inadéquation entre les compétences et les besoins industriels, et liens insuffisants entre recherche et industrie.

Le EuroMed Clusters Policy Seminar vise ainsi à offrir une plateforme de dialogue et d’échange afin d’identifier des recommandations politiques concrètes pour soutenir le développement des clusters et renforcer les chaînes de valeur régionales dans la région Maghreb et au-delà.

Trois défis clés au cœur des discussions

Le séminaire sera structuré autour de trois thématiques principales reflétant les défis majeurs auxquels sont confrontés les clusters dans la région :

Montée en gamme industrielle et innovation : renforcer la transition technologique et environnementale industrielle est la clé pour l’intégration dans les chaînes de valeur internationales et en particulier pour l’accès au marché européen.

• Financement orienté vers l’innovation et co-investissement privé : développer et encourager les mécanismes de financement et les investissements adaptés aux clusters, à la collaboration dans entre les acteurs du processus d’innovation.

• Développement des compétences et collaboration recherche–industrie : combler le fossé entre compétences et besoins industriels et renforcer les partenariats entre universités, centres de recherche et entreprises.

Ces sessions combineront présentations d’experts, partage de bonnes pratiques nationales et européennes, discussions interactives et études de cas, favorisant un échange d’expériences entre les différents acteurs de l’écosystème.

Un format interactif orienté vers l’action Au-delà des panels thématiques, l’événement intégrera des sessions interactives et des groupes de travail, permettant aux participants d’explorer plus en profondeur les défis identifiés et de discuter des politiques et initiatives les plus pertinentes pour soutenir le développement des clusters dans la région.

Les résultats de ces discussions contribueront à l’élaboration d’un Policy Package régional, comprenant des rapports de synthèse, des entretiens d’experts et des policy briefs nationaux visant à soutenir les stratégies de développement à long terme des clusters dans la région euro-méditerranéenne.

Série de séminaires à l’échelle euro-méditerranéenne

Le séminaire de Tunis constitue le premier d’une série de séminaires politiques organisés dans le cadre du projet EuroMed Clusters Forward, qui comprend également :

• un séminaire Mashreq prévu le 17 et 18 mai 2026, au Caire.

• Et une conférence de capitalisation prévue le 3 et 4 novembre à Marseille.

Au total, ces trois séminaires rassembleront plus de 500 participants provenant de plusieurs pays de la région euro-méditerranéenne et du Mashreq, parmi lesquels des décideurs publics, des experts internationaux, des responsables de clusters et des représentants du secteur privé.

Communiqué.