Rassemblements à Tunis et Bizerte pour soutenir Saadia Mosbah & Salwa Ghrissa

La société civile appelle à la mobilisation, demain jeudi 19 mars 2026, avec Saadia Mosbah et Salwa Ghrissa, qui vont à nouveau comparaître devant la justice.

Associations et activiste rappelle l’importance de s’unir pour ces deux figures du monde associatif et militant et appelle à des rassemblement pour les soutenir.

Un premier rassemblement est ainsi prévu à 9h le tribunal de première instance de Bab Bnet à Tunis, où Saadia Mosbah présidente de l’association Mnemty comparaît pour la quatrième fois. Ses soutiens dénoncent un acharnement contre son engagement de longue date en faveur des minorités et contre le racisme en Tunisie.

Simultanément, un autre rassemblement sera organisé à 9h devant le tribunal de première instance de Bizerte pour la deuxième audience de Salwa Ghrissa, ajoutent encore les militants qui souligne l’urgence de s’unir pour faire face aux injustices.

Y. N.