Aïd El-Fitr | Mobilisation à Tunis pour les détenus politiques

Le Comité de soutien à Ahmed Néjib Chebbi a lancé un appel à une action symbolique qui sera organisée le deuxième jour de l’Aïd El-Fitr devant le Théâtre municipal de Tunis.

Cette initiative vise « à rappeler que pour de nombreuses familles tunisiennes, la fête reste entachée par l’absence de proches derrière les barreaux », indiquent les organisateurs. Ils précisent qu’il ne s’agit pas d’une simple manifestation politique, mais d’un geste profondément humain, porté par un véritable message d’espoir.

« C’est une halte humaine où nous élevons nos voix pour la dignité, la justice et le droit de tout être humain à la liberté », souligne le communiqué du comité. Le rassemblement se tiendra devant le Théâtre municipal de Tunis à partir de 12h.

La même source ajoute que ce rassemblement bise également à sensibiliser l’opinion publique sur la situation des détenus politiques, à dénoncer ce qu’ils qualifient d’« injustice judiciaire et politique» et à apporter un soutien moral aux familles qui passent ces jours de fête loin de leurs parents.