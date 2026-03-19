Tunisie | Mesures pour assurer de bonnes récoltes de céréales

Face aux effets néfastes du changement climatique, des efforts sont déployés pour adopter des pratiques agricoles durables qui améliorent la productivité et garantissent la préservation des ressources naturelles en optimisant la fertilité des sols grâce à une rotation des cultures appropriée.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche joutant que les agriculteurs sont incités à continuer d’investir dans l’agriculture à grande échelle et des campagnes de sensibilisation ciblées sont mises en œuvre pour souligner l’importance de la protection des cultures contre les incendies et les maladies, a rapporté Mosaïque FM. L’objectif est d’assurer de bonnes récoltes de céréales, de renforcer la production nationale de ces denrées, de réduire le déficit de la balance commerciale induit, entre autres, par les importations de céréales, et de soutenir la souveraineté alimentaire.

La Tunisie importe 85% de ses besoins en céréales

Rappelons à ce propos que la Tunisie dépend fortement des importations pour couvrir ses besoins céréaliers, avec une consommation annuelle d’environ 3,4 à 4 millions de tonnes. En raison de la sécheresse, le pays importe plus de 85 % de son blé tendre et une part importante de son blé dur et orge, principalement de Russie et de l’Union européenne (UE).

Dans ce contexte, Ezzeddine Ben Cheikh a indiqué que la quantité totale de céréales collectées lors de la campagne précédente s’élevait à environ 12 millions de quintaux, dont 8,3 millions de quintaux de blé dur, 2,9 millions de quintaux d’orge et 0,65 million de quintaux de blé tendre.

Ce résultat a été obtenu grâce au renforcement des capacités de stockage existantes, avec un million de quintaux supplémentaires, et à la mise en œuvre par l’Office national des céréales d’un plan opérationnel prévoyant l’évacuation anticipée des céréales des centres de collecte. Ce plan était en vigueur depuis le début de la campagne, fin mai 2025, dans le gouvernorat de Kairouan, et la limitation de la capacité de chargement des camions de transport de céréales a été suspendue.

Des agriculteurs fortement endettés

Dans un autre contexte, l’encours des prêts aux agriculteurs du secteur agricole s’élevait à environ 4,6 milliards de dinars, selon les données de la Banque centrale datant de novembre 2025.

Par ailleurs, 5 674 agriculteurs avaient bénéficié de 7 257 prêts de la Banque tunisienne de solidarité en 2025, pour un montant total de 53,9 millions de dinars, dont 49,1 millions de dinars de pénalités de retard et 4,8 millions de dinars d’intérêts contractuels.

Le département travaille actuellement à la mise en œuvre des mesures de rééchelonnement de la dette prévues par la loi de finances 2026.

I. B.