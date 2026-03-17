« Stop Pollution » | Appel à une mobilisation devant le tribunal de Gabès

À la veille de la comparution de plusieurs militants de Gabès devant la justice, le collectif « Stop Pollution » lance un appel à la solidarité.

Un rassemblement est ainsi prévu ce mercredi 18 mars 2026 à 9h pour défendre le droit à la protestation pacifique et dénoncer la dégradation environnementale de la région.

Militants, activistes des droits de l’homme et citoyens sont invités à se réunir devant le Tribunal de première instance de Gabès pour soutenir les jeunes de la région faisant face à des poursuites judiciaires suite à leurs activités militantes, indique le collectif, dans un communiqué.

Et d’ajouter : « Votre présence est la continuité d’un long parcours de lutte et un soutien essentiel au droit de manifester pacifiquement ».

Cette audience intervient dans un climat de tension persistante lié au dossier du Groupe chimique tunisien (GCT) et de l’impact dévastateur des unités industrielles sur la santé des riverains et l’écosystème local, sachant que les militant poursuivent leur engagement pour le démantèlement des unités polluantes .