Journée du documentaire tunisien à la Cité des sciences à Tunis

Dans le cadre de son programme scientifique pour l’année 2026, la Cité des sciences à Tunis organise, le samedi 28 mars 2026, la deuxième édition de la Journée du documentaire tunisien. Cet événement mettra à l’honneur une sélection de films documentaires consacrés à des thématiques majeures telles que l’environnement, le patrimoine et le développement urbain en Tunisie.

La programmation s’articule autour d’un fil conducteur cohérent, proposant un parcours narratif qui mène de l’exploration du territoire et de ses racines historiques aux pratiques culturelles, aux relations entre les communautés et les ressources naturelles, pour aboutir aux transformations contemporaines du territoire.

Ouverte au grand public, ainsi qu’aux professionnels, chercheurs et passionnés de cinéma documentaire, cette journée vise à valoriser la création documentaire tunisienne, à encourager les échanges entre réalisateurs et spectateurs, et à nourrir la réflexion autour des enjeux culturels, historiques, environnementaux et territoriaux du pays.

Au programme, sept films documentaires seront projetés : «Histoire des Villages Amazighs», «Paroles des pierres» et «Chtioua» d’Abdelhak Tarchouni ; «Raïs-Labhar / Ô ! Capitaine des mers» et «L’Alfa comme l’Or» de Hichem Ben Ammar ; «Seeds / زريعة / Al-Zariya» de Fathia Khédir ; ainsi que «Le Grand Tunis : de capitale nationale à métropole régionale», réalisé par Mohamed Salah Argui et produit par l’Agence d’Urbanisme du Grand Tunis.

Les projections se dérouleront en présence des réalisateurs et seront suivies d’échanges avec le public. Le débat autour du film «Histoire des Villages Amazighs» sera animé par Fethi Ben Maamar, enseignant universitaire, chercheur et spécialiste reconnu de l’histoire berbère. Le film «Le Grand Tunis : de capitale nationale à métropole régionale» sera quant à lui présenté par Afef Binous, architecte à l’Agence d’Urbanisme du Grand Tunis.

À travers cette initiative, la Cité des Sciences à Tunis réaffirme son engagement en faveur de la diffusion de la culture scientifique et culturelle, tout en offrant un espace de dialogue et de réflexion autour des grandes questions qui façonnent la Tunisie d’aujourd’hui et de demain.

Communiqué