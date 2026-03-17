Aïd El-Fitr & Fête de l’indépendance | Grâces présidentielles annoncées

À l’occasion de la double célébration de l’Aïd El-Fitr et du 70e anniversaire de l’Indépendance, ce vendredi 20 mars 2026, le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé d’accorder une grâce présidentielle en faveur de plus de 2700 détenus.

Selon un communiqué de la présidence, 1473 prisonniers vont bénéficier d’une remise en liberté et 835 autres détenus ont vu leur durée d’incarcération allégée.

Parallèlement à la grâce, le Chef de l’État a donné ses instructions pour faire bénéficier 416 prisonniers supplémentaires du régime de la liberté conditionnelle, indique encore le communiqué.

Y. N.